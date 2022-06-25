أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم السبت 25 يونيو 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:57 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 8:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 8:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 8:59 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7:57 بحلول الساعة 7:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 8:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 9:00 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 7:57صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 7:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 25 يونيو 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.78 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.74 جنيه للبيع و19.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 23.01 جنيه للبيع و22.91 جنيه للشراء.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية في تعاملات أمس الجمعة فى البنك الأهلي :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 58.67 جنيه للشراء و 61.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 4.95 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 48.34 جنيه للشراء 49.78 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 26.02 جنيه للشراء و26.48 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 47.48 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 4.79 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.