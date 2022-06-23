أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 23 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 10:01 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 10:01 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.45 بحلول الساعة 10:01 بالتوقيت العالمي الموحد،

وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.019 بحلول الساعة 10:02 بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.098 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 23 يونيو 2022، وجاءت كالآتي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.77 جنيه للبيع، و18.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو 19.86 جنيه للبيع، و19.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.13 جنيه للبيع، و22.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.00 جنيه للبيع، و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 61.15 جنيه للبيع، و58.64 جنيه للشراء.