أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:16 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 9:16 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 9:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 9:17 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 9:18 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 9:20 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.100 بحلول الساعة 9:19 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.66 للشراء، 19.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.90 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.65 جنيه للشراء، و61.15 جنيها للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.