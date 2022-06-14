أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:10 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0074 بحلول الساعة 8:10 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الاسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 8:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الاسترالي عند 1.44 بحلول الساعة 8:12 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 8:12 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.77 بحلول الساعة 8:13 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 8:14 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.099 بحلول الساعة 8:14 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 18.6694 جنيه للشراء، مقابل 18.7483 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 19.5208 جنيه للشراء، مقابل 19.6108 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو : 22.7338 جنيه للشراء، مقابل 22.8373 جنيه للبيع، أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 18.8067 جنيه للشراء، مقابل 18.8938 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 13.8899 جنيه للشراء، مقابل 13.9517 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.7709 جنيه للشراء، مقابل 2.7833 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الاسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 4.9763 جنيه للشراء، مقابل 4.9976 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 60.7789 جنيه للشراء، 61.1193 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 5.0822 جنيه للشراء ، مقابل 5.1049 جنيه للبيع.