أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثامن من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:26 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 9:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.39 بحلول الساعة 9:29بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:27 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 9:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

حافظت أسعار العملات الأجنبية على استقرارها مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 في الأسواق المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصرية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.70 جنيه للبيع، و 18.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.96 جنيه للبيع و 19.87 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 23.43 جنيه للبيع و 23.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.