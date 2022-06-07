أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السابع من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:53مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0075 بحلول الساعة 11:53صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 11:54 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 18.68 بحلول الساعة 11:55بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 0.13 بحلول الساعة 11:56صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79بحلول الساعة 11:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 11:55 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 11:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 11:58 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

حافظت أسعار العملات الأجنبية على استقرارها مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في الأسواق المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.67 جنيه للبيع، و18.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 20.04 جنيه للبيع و19.95جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 23.46 جنيه للبيع و23.35 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتى 61.06 جنيه للبيع و60.71 للشراء.