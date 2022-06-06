أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022

رصدت بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السادس من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:52 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0076 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.26 أمام الدولار بحلول الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.38 بحلول الساعة 9:55 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 9:54 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 9:56 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 9:53 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 9:56 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 9:57 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين السادس من يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.60 جنيه للشراء، و 18.66 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.92 للشراء، 20.03 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.20 جنيه للشراء، 23.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر صرف الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.47 جنيه للشراء، و 60.98 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.