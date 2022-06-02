أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 2 يونيو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس، الموافق الثاني من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقرّ سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0077 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقرّ سعر الدولار الأسترالي عند 1.39 بحلول الساعة 10:21 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 10:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 10:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 10:22 بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 10:22 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:22 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الخميس 2 يونيو 2022، وجاءت كالآتي:

وفقًا لآخِر تحديثات البنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار عند 18.57 جنيه للشراء و18.65 جنيه للشراء، واستقر سعر اليورو ليسجل 19.89 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإستيرليني ليسجل 23.36 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.95 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي عند 60.66 جنيه للشراء و60.94 جنيه لسعر البيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار مسجلًا 18.58 جنيه للشراء و18.64 جنيه لسعر البيع.

وتراجع سعر صرف اليورو 7 قروش لسعر الشراء مسجلًا 19.78 جنيه، ونحو 6 قروش لسعر البيع ليسجل 19.92 جنيه، كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني 16 قرشًا لسعر الشراء مسجلًا 23.16 جنيه، وانخفض سعر البيع نحو 10 قروش ليسجل 23.37 جنيه.

وارتفع سعر صرف الريال السعودي قرشًا عند 4.95 جنيه للشراء، و4.96 جنيه لسعر البيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي 11 قرشًا ليسجل 58.40 جنيه، وارتفع 12 قرشًا لسعر البيع ليسجل 60.90 جنيه.

وفي تعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 18.58 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو 7 قروش ليسجل نحو 19.78 جنيه للشراء و19.91، وتراجع الجنيه الإستيرليني 16 جنيهًا ليسجل 23.16 جنيه للشراء، وتراجع 10 قروش لسعر البيع ليسجل 23.36 جنيه.

وارتفع سعر صرف الريال السعودي قرشًا واحدًا عند 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي 11 قرشًا ليصل إلى 58.43 جنيه للشراء، وارتفع 12 قرشًا لسعر البيع ليسجل 60.90 جنيه.