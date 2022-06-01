أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:01 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0077 بحلول الساعة 11:01صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.26 أمام الدولار بحلول الساعة 11:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.39 بحلول الساعة 11:03 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 11:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 11:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 11:04 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10بحلول الساعة 11:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 11:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الأول من يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 18.57 جنيه للشراء، و 18.63 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 19.88 للشراء، 20.00 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري 23.35 جنيه للشراء، 23.50 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.35 جنيه للشراء، و 60.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.