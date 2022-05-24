أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرون من مايو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0078 بحلول الساعة 11:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.25 أمام الدولار بحلول الساعة 11:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.41 بحلول الساعة 11:26 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.018 بحلول الساعة 11:28 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 11:31 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 24 مايو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 18.3547 جنيه للشراء، مقابل 18.4383 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 19.5551 جنيه للشراء، مقابل 19.6497 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 23.0756 جنيه للشراء، مقابل 23.1844 جنيه للبيع.

ووصل الفرنك السويسرى إلى نحو : 18.9693 جنيه للشراء، مقابل 19.0636 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 14.3778 جنيه للشراء، مقابل 14.4444 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.7596 جنيه للشراء، مقابل 2.7755 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 4.8930 جنيه للشراء، مقابل 4.9156 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 59.9025 جنيه للشراء، 60.2580 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 4.9965 جنيه للشراء ، مقابل 5.0205 جنيه للبيع.