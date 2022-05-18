أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من مايو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0077 بحلول الساعة 11:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.24أمام الدولار بحلول الساعة 11:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.43 بحلول الساعة 1:27 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78بحلول الساعة 11:28صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.78 بحلول الساعة 11:28 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 11:29 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الثامن عشر من مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك الأهلي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.23 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.13 للشراء، 19.31 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.56 جنيه للشراء، 22.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.21 جنيه للشراء، و 59.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.