أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 12 مايو 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.04 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:03 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0078بحلول الساعة 9:03صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.22 أمام الدولار بحلول الساعة 9:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.46 بحلول الساعة 9:04 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.30 بحلول الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.28 بحلول الساعة 9:05 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 1.81 بحلول الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 2.71 بحلول الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الثاني عشر من مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك الأهلي:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.34جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.45جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.15 للشراء، 19.37جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.42 للشراء، 19.55جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.34 جنيه للشراء، 22.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس البالغ 22.70 جنيه للشراء، 22.87 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودي اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.51 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.86 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.