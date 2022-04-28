ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.05 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:18 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0077 بحلول الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.25أمام الدولار بحلول الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.41 بحلول الساعة 10:20 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 10:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 10:21 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.014 بحلول الساعة 10:22 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 10:22 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:23 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الخميس الثامن والعشرون من أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك الأهلي:

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.47 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو ينخفض أمام الجنيه المصرى وسجل 19.34 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.55 للشراء، 19.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 23.04 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 23.16 جنيه للشراء، 23.34 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى 57.90 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 58.07 جنيه للشراء، و 60.58 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.