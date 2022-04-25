أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الخامس والعشرون من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.07 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:03 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0078 بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.27 أمام الدولار بحلول الساعة 10:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.72 بحلول الساعة 10.03 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85بحلول الساعة 10:03 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 10:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:04 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 10:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.15 بحلول الساعة 10:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين الخامس والعشرين من أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك الحكومية وشركات الصرافة:

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.58 جنيه للبيع، و18.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 20.16 جنيه للبيع و19.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 24.21 جنيه للبيع و23.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 4.95 جنيه للبيع و4.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتى 60.82 جنيه للبيع و58.33 للشراء.