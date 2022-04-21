ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:55 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0078 بحلول الساعة 9:56 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.31 أمام الدولار بحلول الساعة 9:58 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.34 بحلول الساعة ١٠:٠١ بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 10:03 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 10:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 10:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الخميس 21 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك الحكومية وشركات الصرافة:

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.44 جنيه للشراء، و 18.50 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.96 للشراء، 20.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.05 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.06 جنيه للشراء، و60.59 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.