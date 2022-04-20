أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:46 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0078بحلول الساعة 9:46صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 0.74بحلول الساعة 9:48 بالتوقيق العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار الأسترالي 1.36 بحلول الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد. ووصل سعر الدولار هونج كونج 7.84 بحلول الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 9:50 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، ووصل سعر الكرونة السويدي إلى بحلول الساعة 8:55 بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 2.92 بحلول الساعة 9:52صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء الموافق العشرون من أبريل 2022، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى سعر 18.42 جنيه للشراء، و 18.48 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وسجل 19.86 للشراء، 19.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.93 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.98 جنيه للشراء، و60.48 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.