أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:39 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0079 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.30 بحلول الساعة 8:40 بالتوقيق العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار الأسترالي 1.36 بحلول الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد. ووصل سعر الدولار هونج كونج 7.84 بحلول الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 8:42 صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، ووصل سعر الكرونة السويدي إلى 1.94 بحلول الساعة 8:55 بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 2.92 بحلول الساعة 8:54 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تباين متوسط سعر صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من أبريل 2022 في البنوك، وشركات الصرافة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.42 جنيه للبيع، و 18.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.34 جنيه للبيع و 19.82 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 24.09 جنيه للبيع و 23.95 جنية للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 4.91 جنيه للبيع و 4.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتى 57.83 جنيه للبيع و60.38 للشراء.