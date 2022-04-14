أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 14 أبريل 2022

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:59 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0080 بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.31 أمام الدولار بحلول الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.34بحلول الساعة 10:02 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80بحلول الساعة 10:02صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 10:02 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 10:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 10:04 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الخميس الرابع عشر من أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار في عدد من البنوك الحكومية وشركات الصرافة:

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.44 جنيه للبيع، و18.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 19.99 جنيه للبيع و19.86 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 24.01 جنيه للبيع و23.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 4.89 جنيه للبيع و4.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتى 60.75 جنيه للبيع و58.20 للشراء.