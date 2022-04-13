ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.08 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0079 بحلول الساعة 10:28 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.30 بحلول الساعة 10:28 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار الأسترالي 1.35 بحلول الساعة 10:53 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، ووصل سعر الدولار هونج كونج 0.80 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 10:31 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، ووصل سعر الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 10:32بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 10:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بكافة البنوك العاملة في مصر، مسجلا سعر 18.45 للشراء، 18.53 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ18.37 للشراء، 18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 19.95 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ19.93 للشراء، 20.08 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 23.93 جنيه للشراء، 24.13 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ23.88 جنيه للشراء، 24.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 58.16 جنيه للشراء، و60.75 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ57.95 جنيه للشراء، و60.49 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.