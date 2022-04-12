ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:43 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0080 بحلول الساعة 9:44 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.30 أمام الدولار بحلول الساعة 9:43 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.34 بحلول الساعة 9:43 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 9:43 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 0.11 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 9:48 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أبريل 2022، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 18.37 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ18.30 للشراء، 18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.93 للشراء، 20.08 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.88 جنيه للشراء، 24.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، سعر 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.95 جنيه للشراء، و60.49 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.