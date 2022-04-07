أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 7 أبريل 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس، الموافق السابع من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.09 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:07 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0081 بحلول الساعة 12:06صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.31 أمام الدولار بحلول الساعة 12:06 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.34بحلول الساعة 12:08 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.84 بحلول الساعة 12:08 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 12:10 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 12:05 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 12:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 12:11 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق السابع من أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.85 للشراء، 20.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.82 للشراء، 19.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.82 جنيه للشراء، 24.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.78 جنيه للشراء، 23.98 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 57.59 جنيه للشراء، و60.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.59 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.