أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 4 أبريل 2022

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الرابع من أبريل 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:28 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0081بحلول الساعة 11:29 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.31 بحلول الساعة 11:30 بالتوقيق العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار الأسترالي 1.33 بحلول الساعة 11:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد. ووصل سعر الدولار هونج كونج 7.84حلول الساعة 11:29صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 11:32 صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، ووصل سعر الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 11:32بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 11:33 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق الرابع من أبريل 2022 ، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.23جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.09 للشراء، 20.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.10 للشراء، 20.30 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.87 جنيه للشراء، 24.08 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.87 جنيه للشراء، 24.11 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.66 جنيه للشراء، و60.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.65 جنيه للشراء، و60.30 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.