ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من مارس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.11 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:26 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0082 بحلول الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.31 أمام الدولار بحلول الساعة 9:26 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.34 بحلول الساعة 9:34 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.83 بحلول الساعة 9:28 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 9:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.012 بحلول الساعة 0.012 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 9:40صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس الموافق الحادي والثلاثون من مارس 2022، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.36 للشراء، 20.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.22 للشراء، 20.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.92 جنيه للشراء، 24.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.88 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.76 جنيه للشراء، و 60.39 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.