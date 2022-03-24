أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 24 مارس 2022

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:34 مساء بالتوقيت العالمي الموحد

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من مارس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:34 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0082 بحلول الساعة 9:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.32أمام الدولار بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.75بحلول الساعة 9:37 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.82بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 9:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.010 بحلول الساعة 9:37 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 9:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16بحلول الساعة 9:39 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من مارس 2022، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 20.05 للشراء، 20.24 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس 20.29 للشراء، 20.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.08 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 24.38 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.82 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 58.28 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.