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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 14 مارس 2022

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:06 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC
محمد عبد السند 12:36 م, الأثنين, 14 مارس 22 12:36 م, الأثنين, 14 مارس 22

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الرابع عشر من مارس 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.10 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:06 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0085 بحلول الساعة 10:06 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.30 بحلول الساعة 10:07 بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار الأسترالي 1.38 بحلول الساعة 10:05 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد. ووصل سعر الدولار هونج كونج 7.83 بحلول الساعة 10:08 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 0.78 بحلول الساعة 10:08 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.0089 بحلول الساعة 10:09 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، ووصل سعر الكرونة السويدي إلى 0.10 بحلول الساعة 10:10 بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16 بحلول الساعة 10:11 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق الرابع عشر من مارس 2022 ، والتى جاءت كالتالى:

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سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.05 للشراء، 17.22 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس 17.05 للشراء، 17.38 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.34 جنيه للشراء، 20.54 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس 20.37 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.50 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس 49.49 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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بقلم محمد عبد السند

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