أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء، الموافق الثاني عشر من يناير 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.14 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:16 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد UTC، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0087 بحلول الساعة 11:16 صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 1.36أمام الدولار بحلول الساعة 11:17صباحًا بالتوقيق العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.39بحلول الساعة 11:17 بالتوقيق العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج 7.79 بحلول الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.80 بحلول الساعة 11:18صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.013 بحلول الساعة 11:19صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.11 بحلول الساعة 11:19 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.16بحلول الساعة 11:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يناير 2022 وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مسجلا 17.77 للشراء، 17.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.70 للشراء، 17.86 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري عند 21.31 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 21.21 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصري، 49.56 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.55 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.