أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8876 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين ، الموافق العشرون من ديسمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8876 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.4800 بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 0.7569 أمام الدولار بحلول الساعة 10:48 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4083 بحلول الساعة 10:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.7990 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2919 بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 74.1940 بحلول الساعة 10:29 بتوقيت شرق أوروبا، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 9.1434 بحلول الساعة 10:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3779 بحلول الساعة 10:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين 20 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.5715 جنيه، والبيع 17.7091 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.6792 جنيه، والبيع 20.8461 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1193 جنيه، والبيع 12.2177 جنيه. ‏

وسجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3629 جنيه، والبيع 2.3815 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7231 جنيه، والبيع 1.7417 جنيه.

وسجل الكرونا السويدية للشراء 1.7079 جنيه، والبيع 1.7239 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9173 جنيه، والبيع 17.0475 جنيه.

وسجل الين الياباتي للشراء 13.7531 جنيه، والبيع 13.8727 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1138 جنيه، والبيع 11.2352 جنيه.