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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.89 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 12:08 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:08 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.89 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 115.31 بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

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كما لامس الجنيه الإسترليني 0.75 أمام الدولار بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.39 بحلول الساعة 10:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.69 بحلول الساعة 2:22 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.79 بحلول الساعة 9:24 صباحا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد ، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 0.15 بحلول الساعة 9:27 بالتوقيت العالمي الموحد ، فيما وصلت الكرونة السويدي إلى 9.08 بحلول الساعة 8:38 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.39 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم:

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 25 – 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المصرية وشركات الصرافىة:

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

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سعر اليورو

سعر اليورو 17.25 جنيه للبيع و17.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.15 جنيه للبيع و 20.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.09 جنيه للبيع و 49.31 للشراء

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بقلم محمد عبد السند

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