أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 23-11-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.89 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.89 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 114.80 بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 0.75 أمام الدولار بحلول الساعة 10:13صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.39 بحلول الساعة 10:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4211 بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.27 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.5705 بحلول الساعة 8:40 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.7486 بحلول الساعة 8:38 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.38 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 10- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المصرية وشركات الصرافىة:

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، مسجلا 17.55 للشراء، 17.72 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.92 جنيه للشراء، 21.10 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.00 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.