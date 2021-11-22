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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 22-11-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.89 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:03 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21 11:03 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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ترصد بوابة “المال نيوز” المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.89 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 114.23بحلول الساعة 9:38 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.74 أمام الدولار بحلول الساعة 9:53 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.38بحلول الساعة 9:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4247 بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2530 حلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما جرى تداول سعر الكرونة الدانمركي عند 6.4889 بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، ووصل سعر الكرونة النرويجية إلى 8.6654 بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.38 بحلول الساعة 9:48 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.62 جنيه، والبيع 17.772 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.0014 جنيه، والبيع 21.1813 جنيه.

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فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.3558 جنيه، والبيع 12.4584 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3693 جنيه، والبيع 2.3896 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7497 جنيه، والبيع 1.7669 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7456 جنيه، والبيع 1.7616 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8154 جنيه، والبيع 16.974 جنيه.

سجل الين ‏ الياباني‏ للشراء 13.6941 جنيه، والبيع 13.8167 جنيه.

وسجل الدولار‏ ‏الأسترالىي للشراء 11.3046 جنيه، والبيع 11.4194 جنيه.

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بقلم محمد عبد السند

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