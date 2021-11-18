أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8833 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

فقد استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8833 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 114.1100 بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 0.7411 أمام الدولار بحلول الساعة 9:02 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3732 بحلول الساعة 8:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4211 بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2607 بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.5705 بحلول الساعة 8:40 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.7486 بحلول الساعة 8:38 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3774 بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري ، في بداية تعاملات اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 في البنوك و شركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري .

فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 18 نوفمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 17.73 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.91 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.07 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.06 جنيها للشراء، و21.19 جنيه للبيع، أمس.

و بلغ سعر الكرون الدانمركى حوالي 2.3841 جنيه للشراء، و 2.4036 جنيه للبيع .

و سجل سعر كرون نرويجى 1.7920 جنيه للشراء ، و 1.8066 جنيه للبيع.

و جاء سعر كرون ســويدى حوالي 1.7692 جنيه للشراء ، و 1.7836جنيه للبيع

و سحل الفرنك السويسرى 16.8276 جنيه للشراء، و 16.9678 جنيه للبيع

و بلغ سعر ال 100 ين يابانى حوالي 13.6529 جنيه للشراء ، و 13.7646

جنيه للبيع .

و بالنسبة لأسعار العملات العربية:

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدي البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، ليسجل نحو 51.68 جنيه للشراء و 52.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.72 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع، أمس.