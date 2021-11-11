أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8725 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8725 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 114.0700 بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7472 أمام الدولار بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3712 بحلول الساعة 11:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4247 بحلول الساعة 11:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2530 حلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما جرى تداول سعر الكرونة الدانمركي عند 6.4889 بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، ووصل سعر الكرونة النرويجية إلى 8.6654 بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4013 بحلول الساعة 11:47 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الخميس 11- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6475 15.7773

يورو 18.0682 18.2244

جنيــه إسترليـنى 21.1288 21.3104

دولار كنـدى 12.5824 12.6909

كرون دانمركى 2.4295 2.4500

كرون نرويجى 1.8309 1.8464

كرون ســويدى 1.8145 1.8298

فرنك سويسرى 17.1123 17.2618

100 ين يابانى 13.8156 13.9351

ريـــال سعـــودى 4.1718 4.2068

دينــار كويتى 51.7923 52.3571

درهم إماراتى 4.2596 4.2962

دولار أسترالى 11.5087 11.6074

دينــار البحــرين 41.4943 41.8540

ريـــال عمـــانى 40.6386 40.9874

ريـــال قطــــرى 4.2964 4.3344

دينـار أردنـي 22.0294 22.2843

يوان صينى 2.4484 2.4689