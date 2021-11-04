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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8640 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:20 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 11:20 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8640 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 114.2100 بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس الجنيه الإسترليني 0.7324 أمام الدولار بحلول الساعة 10:07 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3441 بحلول الساعة 9:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3994 بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2393 بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4268 بحلول الساعة 9:50 بتوقيت شرق أوروبا،

فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5184 بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3943 بحلول الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 4- 11-2021، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي.

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في سوق الصرف المصرية وشركات الصرافة.

وحافظ الدولار الأمريكي على استقراره، وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 18.13 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر اليورو وسجل 18.08 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

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والبنك التجاري الدولي هبط سعر اليورو ليسجل 18.12 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى 21.37 جنيه للشراء، و21.51 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، وأكثرها انتشارًا وإقبالًا في سوق الصرف المصري “الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي” فقد شهدت هي الأخرى حالة من التباين.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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