أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8630 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث من نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

لامس الجنيه الإسترليني 0.7341 أمام الدولار بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3434 بحلول الساعة 10:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4011 بحلول الساعة 10:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8630 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.8700 بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2411 بحلول الساعة 10:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4208 بحلول الساعة 10:50 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5046 بحلول الساعة 10:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3966 بحلول الساعة 10:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثالث من نوفمبر وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

وجاءت الأسعار على النحو التالي

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6451 15.7764

يورو 18.1468 18.3054

جنيــه إسترليـنى 21.3587 21.5443

دولار كنـدى 12.6109 12.7209

كرون دانمركى 2.4394 2.4602

كرون نرويجى 1.8502 1.8664

كرون ســويدى 1.8332 1.8492

فرنك سويسرى 17.1378 17.2892

100 ين يابانى 13.7564 13.8755

ريـــال سعـــودى 4.1707 4.2059

دينــار كويتى 51.7879 52.3577

درهم اماراتى 4.2587 4.2957

دولار اســـترالى 11.6822 11.7818

دينــار البحــرين 41.4935 41.8473

ريـــال عمـــانى 40.6040 41.0075

ريـــال قطــــرى 4.2747 4.3196

دينـار اردنـى 22.0354 22.2831

يوان صينى 2.4450 2.4660