أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8627مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من أكتوبر 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8627مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.7100 بحلول الساعة 12:09صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.



ولامس الجنيه الإسترليني 0.7283 أمام الدولار بحلول الساعة 12:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3333 بحلول الساعة 12:20 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3996 بحلول الساعة 12:19صباحا بتوقيت شرق أوروبا.



وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2413 بحلول الساعة 12:19 9 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4175 بحلول الساعة 11:49 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.4064 بحلول الساعة 11:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3935 بحلول الساعة 12:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 27- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكي 15.6528 15.7780

يورو 18.1807 18.3325

جنيــه إسترليني 21.6118 21.7863

دولار كنـدى 12.6620 12.7675

كرون دانمركي 2.4441 2.4640

كرون نرويجي 1.8784 1.8941

كرون سويدي 1.8207 1.8360

فرنك سيسرى 17.0194 17.1631

100 ين ياباني 13.7329 13.8452

ريـــال سعودي 4.1731 4.2067

دينــار كويتي 51.8269 52.3770

درهم إماراتي 4.2608 4.2962

دولار أسترالي 11.7599 11.8572

دينــار البحــرين 41.5171 41.8538

ريـــال عماني 40.6565 41.0886

ريـــال قطري 4.2979 4.3346

دينـار أردني 22.0462 22.2854

يوان صيني 2.4533 2.4734