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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

لامس الجنيه الإسترليني 0.7236 أمام الدولار بحلول الساعة 12:32 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 2:02 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 2:02 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين عشر من أكتوبر عام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8607 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.9700 بحلول الساعة 12:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7236 أمام الدولار بحلول الساعة 12:32 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3316 بحلول الساعة 12:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3931 بحلول الساعة 12:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2355 بحلول الساعة 12:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4024 بحلول الساعة 12:30 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3481 بحلول الساعة 12:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3802 بحلول الساعة 12:25 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما بلغ سعر اليورو للشراء 18.1393 جنيه، والبيع 18.2773 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني للشراء 21.5175 جنيه، والبيع 21.6771 جنيه.

فيما وصل سعر الدولار ‏الكندي‏ للشراء إلى 12.6261 جنيه، والبيع 12.7254 جنيه. ‏

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وسجل سعر الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4381 جنيه، والبيع 2.4571 جنيه.

وجاء سعر الكرونة النرويجي للشراء عند 1.8708 جنيه، والبيع 1.8857 جنيه.

كما سجلت الكرونة السويدية للشراء 1.8154 جنيه، والبيع 1.8296 جنيه.

وسجل سعر الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9852 جنيه، والبيع 17.1199 جنيه.

وبلغ سعر الين ‏الياباني‏ للشراء 13.7217 جنيه، والبيع 13.8447 جنيه.

وسجل سعر الدولار ‏الأسترالى‏ للشراء 11.7065 جنيه، والبيع 11.8318 جنيه.

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بقلم محمد عبد السند

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