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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.0820 مقابل الدولار
محمد عبد السند 10:50 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 10:50 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء، الموافق العشرون من أكتوبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

سجل الدولار 1.0820 بحلول الساعة 8:50 بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.0820 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 123.8600 بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

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ولامس الجنيه الإسترليني 0.7851 أمام الدولار بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4446 بحلول الساعة 8:50 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5088 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3363 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.9170 بحلول الساعة 8:50 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.0390 بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.9172 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري


ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق العشرون من أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل سعر اليورو للشراء 18.1862جنيه، والبيع 18.3402جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني للشراء 21.566جنيه، والبيع 21.7432جنيه.

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فيما سجل سعر الدولار ‏الكندي‏ للشراء 12.6455جنيه، والبيع 12.7594جنيه. ‏

سجل سعر الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4442 جنيه، والبيع 2.4648 جنيه.

وسجل سعر الكرون النرويجي للشراء 1.8641 جنيه، والبيع 1.8882 جنيه.

كما سجل سعر الكرونا السويدية للشراء 1.811 جنيه، والبيع 1.8271جنيه.

وسجل سعر الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9209 جنيه، والبيع 17.0568 جنيه.

سجل سعر الين ال‏يابانى‏ للشراء 13.6368 جنيه، والبيع 13.7961 جنيه.

وسجل سعر الدولار ‏الأسترالى‏ للشراء 11.6768 جنيه، والبيع 11.8113 جنيه.

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بقلم محمد عبد السند

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