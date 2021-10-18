أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8636مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من أكتوبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8636مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 114.3100 بحلول الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7288 أمام الدولار بحلول الساعة 8:05 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3504بحلول الساعة 7:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4150 بحلول الساعة 7:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.



وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2399 بحلول الساعة 8:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4249 بحلول الساعة 7:49 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.4460 بحلول الساعة 7:49صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4348 بحلول الساعة 8:00صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات أمس الأحد 17 أكتوبر وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى؛ بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات أمس الأحد 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك مصر 18.12 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع مسجلا ارتفاعا حوالي 5 قروش خلال أسبوع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه فى بنك مصر 21.37 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع مرتفعا 18 قرشا خلال أسبوع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى 16.88 جنيه للشراء و17 جنيها للبيع.

ووصل سعر صرف كورنة سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع مرتفع قرشين مقابل الأحد الماضى.

وبلغ سعر صرف كورنة نرويجي مقابل الجنيه فى بنك مصر خلال ختام أمس الأحد 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

واستقر سعر صرف كورنة دنماركي 2.43 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر في ختام أمس الأحد.

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام أمس الأحد حوالي 13.66جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع بانخفاض 27 قرشا خلال أسبوع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى عند 2.43 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع.