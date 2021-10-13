أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8656 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من أكتوبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8656 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.5700 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7339 أمام الدولار بحلول الساعة 9:57 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3602 بحلول الساعة 9:50 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4403 بحلول الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2446 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4424 بحلول الساعة 9:29 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5409 بحلول الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4469 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 من أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وجاءت أسعار العملات على النحو التالى:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.0314 جنيه، والبيع 18.1876 جنيه.

وبلغ الجنيه الإسترليني للشراء 21.2344 جنيه، والبيع 21.4347 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.5341 جنيه، والبيع 12.6426 جنيه. ‏

ووصلت الكرون‏ ‏الدانماركي‏ للشراء إلى 2.4234 جنيه، والبيع 2.4444 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8257 جنيه، والبيع 1.8444 جنيه.

كما بلغت الكرونا السويدية للشراء 1.7796 جنيه، والبيع 1.7954 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.7973 جنيه، والبيع 16.9448 جنيه.

الين الياباني للشراء جاء عند 13.7664 جنيه، والبيع 13.885 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4657 جنيه، والبيع 11.572 جنيه.