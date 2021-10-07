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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8646مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:14 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:14 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق السابع من أكتوبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8646 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 111.2700 بحلول الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7358 أمام الدولار بحلول الساعة 9:42 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3699 بحلول الساعة 9:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4424 بحلول الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2576 بحلول الساعة 9:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.4316 بحلول الساعة 9:30 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5826 بحلول الساعة 9:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4452 بحلول الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 18.26 جنيه للبيع، و18.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للبيع، و21.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع، و4.18 جنيه للشراء.

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سجل سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.22 جنيه للبيع، و49.12 جنيه للشراء.

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بقلم محمد عبد السند

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