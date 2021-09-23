أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 23 سبتمبر2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8526مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8526مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.9800 بحلول الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7314 أمام الدولار بحلول الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3731 بحلول الساعة 11:10 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4180 بحلول الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2665 بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول سعر الكرونة الدانمركية عند 6.3413 بحلول الساعة 11:10 بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5878بحلول الساعة 11:20صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4531 بحلول الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرون من سبتمبر من العام 2021، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

فقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.47 جنيه للبيع و18.32 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.52 جنيه للبيع و21.29 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.30 جنيه للبيع و49.32 جنيه للشراء.

كما ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات الخميس 23 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6494 15.7773

يورو 18.3521 18.5083

جنيــه إسترليـنى 21.3458 21.5218

دولار كنـدى 12.2452 12.3492

كرون دانمركى 2.4681 2.4887

كرون نرويجى 1.8123 1.8279

كرون ســويدى 1.8038 1.8192

فرنك سويسرى 16.9660 17.1065

100 ين يابانى 14.2839 14.4045

ريـــال سعـــودى 4.1725 4.2068

دينــار كويتى 51.9397 52.4686

درهم اماراتى 4.2601 4.2957

دولار اســـترالى 11.3474 11.4417

دينــار البحــرين 41.5137 41.8640

ريـــال عمـــانى 40.6436 40.9821

ريـــال قطــــرى 4.2969 4.3344

دينـار اردنـى 22.0414 22.2843

يوان صينى 2.4198 2.4399