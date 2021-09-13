أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 13 سبتمبر2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8491مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثالث عشر من سبتمبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8491مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.1200بحلول الساعة 9:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7241 أمام الدولار بحلول الساعة 9:23 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9210بحلول الساعة 9:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3607بحلول الساعة 9:20 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4077 بحلول الساعة 9:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2685 بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.6918 بحلول الساعة 9:09صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4549 بحلول الساعة 9:19صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار و العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات أمس الأحد 12 سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات أمس الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية بـ بنك مصر في ختام أمس الأحد:

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى ختام أمس الأحد 18.47جنيه للشراء و 18.65 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى ختام أمس الأحد 21.62 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع .

كما سجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى في ختام أمس الأحد 17.02جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .