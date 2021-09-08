أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8445 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا،

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثامن من سبتمبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8445 مقابل الدولار، بحلول الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.2700 بحلول الساعة 7:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7262 أمام الدولار بحلول الساعة 7:20صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9194 بحلول الساعة 7:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3565 بحلول الساعة 7:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4096 بحلول الساعة 7:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 2668 بحلول الساعة 7:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.6981 بحلول الساعة 7:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4626 بحلول الساعة 7:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري



ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الـ8 من سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك وشركات الصرافة.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو 18.70 جنيه للبيع و18.51 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 21.80 جنيه للبيع و21.53جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري



تراجع سعر شراء الدينار الكويتي قرشا واحدا إلى 49.37 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 52.34 جنيه.

وظل سعر شراء الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، وارتفع سعر البيع قرشين إلى 4.32 جنيه.

وارتفع سعر شراء الدينار الأردني قرشا واحدا إلى 21.75 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع 3 قروش إلى 22.23 جنيه.

وزاد سعر شراء الدينار البحريني قرشين إلى 40.41 جنيه للشراء، كما زاد سعر البيع 3 قروش إلى 41.75 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.