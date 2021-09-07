أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8425 مقابل الدولار

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء، الموافق السابع من سبتمبر من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8425 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.8900 بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7231 أمام الدولار بحلول الساعة 8:43 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9150 بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3483 بحلول الساعة 8:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4055 بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2547بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.6520 بحلول الساعة 8:39صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4579 بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الـ7 من سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.3543جنيه، والبيع 18.5048 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6569 جنيه ، البيع 21.8458 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4215 جنيه، والبيع 12.5339 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4678 جنيه، والبيع 2.4884 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7504 جنيه، والبيع 1.7705 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7998جنيه، والبيع 1.8165 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0577 جنيه، والبيع 17.2176جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1653 جنيه، والبيع 14.2766جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4552جنيه، والبيع 11.5757جنيه.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.3605 جنيه و 52.3287 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1942 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2826 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7264 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701 جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3196 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.