أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8481 مقابل الدولار

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من أغسطس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8481 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3900حلول الساعة 8:19صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7218 أمام الدولار بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9158بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3628 بحلول الساعة 8:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4217 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2537بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.8188 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4772 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 اغسطس 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 12.47 جنيه للشراء و 12.58جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الاثنين 11.46 جنيه للشراء و 11.61جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلى نحو 18.33 جنيه للشراء و 18.56 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.55جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.91 جنيه للشراء و 17.18جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 2.46 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.76جنيه للشراء و1.79جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.82جنيه للبيع .