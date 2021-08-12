أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 12-8-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8515 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من أغسطس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8515 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.3900حلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7207أمام الدولار بحلول الساعة 10:07صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9218بحلول الساعة 10:09صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3576بحلول الساعة 10:09 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4209بحلول الساعة 9:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2513بحلول الساعة 10:10صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.8429بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4766 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.57 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.