أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 10-8-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8522مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة9:59صباحا بتوقيت شرق أوروب

ترصد بوابة “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أغسطس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8522مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة9:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.4600حلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7219أمام الدولار بحلول الساعة 9:57صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9210بحلول الساعة 9:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3635 بحلول الساعة 9:49بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4316بحلول الساعة 9:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2567بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.9371بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4824 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أغسطس من العام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.65 جنيه للبيع و18.48 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.93 جنيه للبيع و21.68 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.37جنيه للبيع 49.37 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: “الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي” 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.