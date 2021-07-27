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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8485 مقابل الدولار
محمد عبد السند 11:19 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 11:19 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرdن من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8485 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.1300 fحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7260 أمام الدولار بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9172 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3605 بحلول الساعة 9:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4351 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2569 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 6.3127 بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5041 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

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تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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