أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 26 يوليو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند0.8488 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرون من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند0.8488 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.2900حلول الساعة 8:39صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7276أمام الدولار بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9185بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3620 بحلول الساعة 8:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4372بحلول الساعة8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2578بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.9005بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4857بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأثنين 26 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى 12.38 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 11.49 جنيه للشراء و 11.63جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى نحو 18.36 جنيه للشراء و 18.52جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى نحو 21.43جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 16.93جنيه للشراء و 17.11 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى 2.46 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .

استقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.12جنيه للشراء و 14.27جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.