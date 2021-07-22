أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 22 يوليو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند0.8486. مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند0.8486. مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.3200حلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7280أمام الدولار بحلول الساعة 10:12صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9184 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3574 بحلول الساعة 10:20 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4372 بحلول الساعة10:09صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2567بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.8754بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4644بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من يوليو من العام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.34 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.